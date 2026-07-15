Meteo, cosa accadrà tra poche ore: "Arrivano le palle da baseball"

Un’allerta meteo di livello elevato è stata lanciata per la serata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, sulla Pianura Padana. Per la prima volta quest’anno, il servizio europeo Estofex ha emesso un bollettino di Allerta 3 (la massima), riguardante soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna (in particolare il ferrarese) e Veneto.

Secondo le previsioni, è atteso un temporale estremo con possibili grandine di grosse dimensioni (tra 5 e 8 cm, paragonabile a palle da baseball), raffiche di vento di intensità uraganica (oltre 130 km/h) e forti piogge. Il rischio maggiore riguarda la formazione di supercelle e di un vasto MCS (sistema convettivo di mesoscala), che potrebbe attraversare la Pianura da ovest verso est tra tardo pomeriggio e notte, con attività elettrica intensa.Gli esperti non escludono anche la possibilità di tornado, soprattutto dove le supercelle incontreranno la brezza marina proveniente dall’Adriatico settentrionale.

Il meteorologo Pierluigi Randi (presidente Ampro) spiega che la causa è l’incontro tra una massa d’aria molto calda e umida vicino al suolo e aria più fredda e secca in quota, che genera forte instabilità.Al momento il Paese è spaccato in due: al Nord domina il rischio di violenti temporali, mentre al Centro-Sud continua la terza ondata di caldo estremo, con temperature che hanno già superato i 45°C in Sardegna e bollini rossi in diverse città (oggi 7, domani fino a 15 province). Da domenica è prevista una svolta: calo delle temperature e fine del caldo africano su gran parte dell’Italia. Per oggi e stanotte, tuttavia, massima prudenza: mettere al riparo auto, evitare zone all’aperto e seguire gli aggiornamenti delle autorità.