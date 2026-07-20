Morte Fakir, la Procura: "Fatti più estesi rispetto al video"

Mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero al Pilastro, quartiere di Bologna, dove un 43enne marocchino, Abderrahim Fakir, è morto durante un intervento di polizia, dalla Procura fanno sapere che gli accertamenti avviati "terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario".

Nel contesto dell'iscrizione nel registro per le annotazioni preliminari, previsto dalle nuove norme del decreto sicurezza, ha aggiunto la Procura di Bologna, "saranno svolte tutte le necessarie indagini con le dovute garanzie di legge, a partire dagli accertamenti di natura medico-legale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi (e previsti dalla normativa di recente entrata in vigore) alla completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti".