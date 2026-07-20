Morte Fakir, la Procura: "Fatti più estesi rispetto al video"

Mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero al Pilastro, quartiere di Bologna, dove un 43enne marocchino, Abderrahim Fakir, è morto durante un intervento di polizia, dalla Procura fanno sapere che gli accertamenti avviati "terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario".
Nel contesto dell'iscrizione nel registro per le annotazioni preliminari, previsto dalle nuove norme del decreto sicurezza, ha aggiunto la Procura di Bologna, "saranno svolte tutte le necessarie indagini con le dovute garanzie di legge, a partire dagli accertamenti di natura medico-legale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi (e previsti dalla normativa di recente entrata in vigore) alla completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti".
Fakir, "numerosi precedenti a suo carico": cosa spunta dal suo passato“Nel pieno rispetto degli accertamenti della magistratura, è doveroso fornire un elemento di contesto finor...
Nei prossimi giorni, inoltre, la Procura nominerà il collegio che dovrà svolgere gli esami autoptici sulla salma di Fakir, tra cui non solo un medico legale ma anche un tossicologo e altri consulenti medici, probabilmente un cardiologo. Anche perché il 42enne aveva delle ferite che, secondo le testimonianze, non sarebbero state provocate dalla polizia nella fase di contenimento ma prima, durante i momenti concitati in cui l’uomo stava dando in escandescenze.