Luca Esposito, giornalista ucciso e bruciato: l'ipotesi della pista privata

Sul caso della morte di Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato, ora si lavora ad una nuova pista che mira al "privato" della vittima: il sospetto è che l'assassino si trovasse in auto con lui. Un'ipotesi investigativa che, al momento, viene considerata tra le più concrete dagli inquirenti, impegnati a ricostruire le ultime ore di vita del 53enne, trovato senza vita nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, dopo che i vigili del fuoco avevano domato un incendio. Stando ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato ucciso - probabilmente con colpi d'arma da fuoco - e solo in un secondo momento il corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto.

Eboli, il giornalista Luca Esposito ammazzato e poi bruciato Il corpo carbonizzato ritrovato domenica a Eboli, in provincia di Salerno, appartiene al giornalista Luca Esposito, 53 a...

Un passaggio fondamentale dell'inchiesta sarà rappresentato dall'autopsia, fissata per domani, martedì 21 luglio, che dovrà chiarire con precisione le cause della morte e fornire elementi utili per definire dinamica, orario del decesso ed eventuali dettagli sull'azione dell'assassino. Le indagini sono affidate ai carabinieri delle compagnie di Eboli e Salerno, coordinati dalla Procura guidata da Raffaele Cantone. Tra le piste al vaglio figurano vicende personali, possibili questioni economiche e un eventuale movente passionale, senza escludere del tutto contrasti maturati nell'ambito lavorativo.

A rendere ancora più complesso il quadro c'è anche un particolare emerso nelle ore successive al ritrovamento del cadavere. Esposito, giornalista sportivo, raccontava a conoscenti e amici di essere impiegato all'Arpac, circostanza però smentita dall'Agenzia regionale.

Tra incredulità e dolore, la famiglia continua a cercare risposte. "Non vi so dire proprio niente. So solo che sono distrutta", ha dichiarato al Tg1 una delle sorelle di Luigi Esposito, all'anagrafe Luca. Interpellata anche sulla vicenda del presunto impiego all'Arpac, la donna ha spiegato: "È stato anni fa, all'inizio. Poi non ha frequentato più l'Arpac. Lui mi diceva che aveva lavorato lì".

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