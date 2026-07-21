Labubu, "fanc*** ai carabinieri": vince il reality la canzone che insulta i militari, esplode il caso

La canzone rap "Labubu", realizzata da Flextony e Tigerplug e diventata virale dopo la vittoria del talent "Nuova Scena" su Netflix, ha acceso un dibattito sul rapporto tra musica, libertà di espressione e rispetto delle forze dell’ordine. Al centro delle polemiche c’è un passaggio del brano con un insulto rivolto ai carabinieri: "mandiamo a fanc. i carabinieri".
A intervenire sulla vicenda è stato Luca Abete, storico inviato di "Striscia la Notizia", che ha pubblicato un video sui social criticando non tanto gli artisti, quanto la reazione del pubblico e degli adulti che hanno premiato il brano. "Credo che nessuno in Italia pensi che insultare o ridicolizzare i carabinieri sia una cosa intelligente. Eppure accade. E nessuno si scandalizza", ha dichiarato.
Abete ha sottolineato che il problema, secondo lui, non è una canzone provocatoria in sé, ma il fatto che un messaggio offensivo verso le forze dell’ordine venga celebrato e trasformato in un fenomeno di successo. Ha ricordato come anche i giudici del talent abbiano accolto positivamente il pezzo con commenti entusiasti, contribuendo alla sua diffusione.
L’inviato ha respinto l’idea di essere contrario alla libertà di espressione o di voler attaccare i giovani protagonisti: "Io non ce l’ho con i ragazzi, tantomeno con i due che cantano. Ce l’ho con il mondo degli adulti". Secondo Abete, esiste una contraddizione tra chi condanna episodi di violenza delle baby gang e chi invece applaude contenuti che, a suo giudizio, alimentano la mancanza di rispetto verso le istituzioni. E qui di seguito vi proponiamo il testo integrale di questo "capolavoro". Giudicate voi stessi:
Mandiamo a fanculo i carabinieri
Oggi più forte di ieri
Mando a fanculo i carabinieri
Oggi sono più ricco di ieri
La tua ragazza mi dice: "Vieni"
Tony e Tiger, noi siamo i pionieri
Mandiamo a fanculo i carabinieri
Mandiamo a fanculo i carabinieri
Yeah, anche i soldi più belli appassiscono
Anche i geni più grandi impazziscono
Anche le menti brillanti falliscono
Ed è lì che i mentecatti nascono
Lavoro tanto
Perché voglio che baby tigre nasce che è tutto sistemato
Yeah, sul collo c'è un santo
Mi dice bene come devo farli (Yeah), yeah
[Ritornello: Tigerplug]
Labubu mi penzola
Sono rapido come Barcola
Ho passato l'estate tra barche
E quattro motori, no cabina
Dormo con le pare che mi bussano
Che mi sentono pure in macchina
Tony e Tiger, siamo street star
Trasformo un attico in una casa trap
[Strofa 1: Tigerplug]
Quando sono in viaggio, sembro una rich mama
Borse e borsette di tutte le marche
Sopra gli occhi c'ho le maschere
Poi faccio le azioni senza mask
Non fare il duro trovi il doppio SUV
Sotto casa tua e dopo patatrac
Balli la bachata, la samba, la drill
A ritmo di colpi balli pure il tap (Tip tap)
Quando becco tutta la troupe
Grasse risate su varie città
Cambio hotel ogni ventiquattro ore
Facciamo attentati e non è Bataclan
Armi e materiale tutto nel garage
Doppio cellulare con doppia chiamata
Perché sono sempre aggiornato
Su qualunque uscita e su qualunque entrata
[Strofa 2: Flextony]
Per prima cosa in un secondo ho visto in terza persona e c'è una quarta parete
Dietro le quinte il mio sesto senso mi dice che ci sono le sette
Otto mani sono peggio di nove, ma anche solo riempio dieci zaini
Questa pietra è rosetta, ma non c'entra un cazzo con gli egiziani
Il mio soprannove è dieci, fumo gas, ma ho anche dei difetti
Ti telefono a casa come E.T. se non porti i soldi degli etti
Per quanto ho smarrito la retta via sto nel mezzo del cammin di nostra vita
Lei era bellissima, ma l'ho tradita
Questa canna è buona, ma la ho tra dita
Come il fumo non sei buono, ma ti hanno messo una buona etichetta
Sto aspettando che arrivi la uagna, mi hanno detto: "Chi li fa li aspetta"
Siamo il contrario dei Mobb Deep perché siamo deep dentro la mob
Tigerplug è nato per fregarti e persino il suo nome è Rob
[Ritornello: Tigerplug]
Labubu mi penzola
Sono rapido come Barcola
Ho passato l'estate tra barche
E quattro motori, no cabina
Dormo con le pare che mi bussano
Che mi sentono pure in macchina
Tony e Tiger, siamo street star
Trasformo un attico in una casa trap