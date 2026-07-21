Labubu, "fanc*** ai carabinieri": vince il reality la canzone che insulta i militari, esplode il caso

La canzone rap "Labubu", realizzata da Flextony e Tigerplug e diventata virale dopo la vittoria del talent "Nuova Scena" su Netflix, ha acceso un dibattito sul rapporto tra musica, libertà di espressione e rispetto delle forze dell’ordine. Al centro delle polemiche c’è un passaggio del brano con un insulto rivolto ai carabinieri: "mandiamo a fanc. i carabinieri".

A intervenire sulla vicenda è stato Luca Abete, storico inviato di "Striscia la Notizia", che ha pubblicato un video sui social criticando non tanto gli artisti, quanto la reazione del pubblico e degli adulti che hanno premiato il brano. "Credo che nessuno in Italia pensi che insultare o ridicolizzare i carabinieri sia una cosa intelligente. Eppure accade. E nessuno si scandalizza", ha dichiarato.

Abete ha sottolineato che il problema, secondo lui, non è una canzone provocatoria in sé, ma il fatto che un messaggio offensivo verso le forze dell’ordine venga celebrato e trasformato in un fenomeno di successo. Ha ricordato come anche i giudici del talent abbiano accolto positivamente il pezzo con commenti entusiasti, contribuendo alla sua diffusione.

L’inviato ha respinto l’idea di essere contrario alla libertà di espressione o di voler attaccare i giovani protagonisti: "Io non ce l’ho con i ragazzi, tantomeno con i due che cantano. Ce l’ho con il mondo degli adulti". Secondo Abete, esiste una contraddizione tra chi condanna episodi di violenza delle baby gang e chi invece applaude contenuti che, a suo giudizio, alimentano la mancanza di rispetto verso le istituzioni. E qui di seguito vi proponiamo il testo integrale di questo "capolavoro". Giudicate voi stessi:

Mandiamo a fanculo i carabinieri

Oggi più forte di ieri

Mando a fanculo i carabinieri

Oggi sono più ricco di ieri

La tua ragazza mi dice: "Vieni"

Tony e Tiger, noi siamo i pionieri

Mandiamo a fanculo i carabinieri

Mandiamo a fanculo i carabinieri

Yeah, anche i soldi più belli appassiscono

Anche i geni più grandi impazziscono

Anche le menti brillanti falliscono

Ed è lì che i mentecatti nascono

Lavoro tanto

Perché voglio che baby tigre nasce che è tutto sistemato

Yeah, sul collo c'è un santo

Mi dice bene come devo farli (Yeah), yeah



[Ritornello: Tigerplug]

Labubu mi penzola

Sono rapido come Barcola

Ho passato l'estate tra barche

E quattro motori, no cabina

Dormo con le pare che mi bussano

Che mi sentono pure in macchina

Tony e Tiger, siamo street star

Trasformo un attico in una casa trap

[Strofa 1: Tigerplug]

Quando sono in viaggio, sembro una rich mama

Borse e borsette di tutte le marche

Sopra gli occhi c'ho le maschere

Poi faccio le azioni senza mask

Non fare il duro trovi il doppio SUV

Sotto casa tua e dopo patatrac

Balli la bachata, la samba, la drill

A ritmo di colpi balli pure il tap (Tip tap)

Quando becco tutta la troupe

Grasse risate su varie città

Cambio hotel ogni ventiquattro ore

Facciamo attentati e non è Bataclan

Armi e materiale tutto nel garage

Doppio cellulare con doppia chiamata

Perché sono sempre aggiornato

Su qualunque uscita e su qualunque entrata



[Strofa 2: Flextony]

Per prima cosa in un secondo ho visto in terza persona e c'è una quarta parete

Dietro le quinte il mio sesto senso mi dice che ci sono le sette

Otto mani sono peggio di nove, ma anche solo riempio dieci zaini

Questa pietra è rosetta, ma non c'entra un cazzo con gli egiziani

Il mio soprannove è dieci, fumo gas, ma ho anche dei difetti

Ti telefono a casa come E.T. se non porti i soldi degli etti

Per quanto ho smarrito la retta via sto nel mezzo del cammin di nostra vita

Lei era bellissima, ma l'ho tradita

Questa canna è buona, ma la ho tra dita

Come il fumo non sei buono, ma ti hanno messo una buona etichetta

Sto aspettando che arrivi la uagna, mi hanno detto: "Chi li fa li aspetta"

Siamo il contrario dei Mobb Deep perché siamo deep dentro la mob

Tigerplug è nato per fregarti e persino il suo nome è Rob

[Ritornello: Tigerplug]

Labubu mi penzola

Sono rapido come Barcola

Ho passato l'estate tra barche

E quattro motori, no cabina

Dormo con le pare che mi bussano

Che mi sentono pure in macchina

Tony e Tiger, siamo street star

Trasformo un attico in una casa trap