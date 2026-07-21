Zona Bianca, Cruciani fa esplodere lo studio: "Mario Roggero? Per me è assolto"

Mentre Mario Roggero ha potuto incontrare per la prima volta la sua famiglia nel carcere di Bollate, il dibattito sulla decisione della Corte di Cassazione di rendere definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi continua a essere oggetto di dibattito nei programmi televisivi. L'ultimo a essere intervenuto sulla vicenda è stato Giuseppe Cruciani a Zona Bianca, su Rete 4. Il conduttore de La Zanzara è convinto che l'opinione pubblica non sia del tutto consapevole di quello che è accaduto al gioielliere di Grinzane Cavour prima che lui uscisse dal negozio per inseguire i rapinatori e freddarne due con un revolver calibro 38.

"È evidente che noi abbiamo fino adesso quelle immagini in cui c'è un signore che sembra invasato, esce fuori dalla sua gioielleria, dopo che i ladri stanno andando via e spara addosso ai rapinatori. Invece è fondamentale il pre, quello che è successo. Questa ricostruzione (mostrata in esclusiva da Zona Bianca, ndr) ci aiuta a capire una cosa fondamentale, che per me è all'origine di tutto".