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Entra in una camera d'albergo e tenta di violentare una ragazzina: Camaiore sotto choc

domenica 19 luglio 2026
Entra in una camera d'albergo e tenta di violentare una ragazzina: Camaiore sotto choc

1' di lettura

Un uomo di 27 anni, originario di Lido di Camaiore (Lucca), è stato arrestato dalla polizia con la grave accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina. L’episodio si è consumato lo scorso giovedì all'interno di una struttura alberghiera della nota località balneare toscana. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il giovane si sarebbe introdotto furtivamente nella camera occupata da una famiglia di turisti danesi, composta dai genitori e dalla figlia minore. Approfittando della situazione, il ventisettenne ha raggiunto il letto della bambina compiendo abusi di natura sessuale.

La vittima, svegliatasi di soprassalto, ha immediatamente dato l'allarme chiamando i genitori. Inizialmente convinti si trattasse di un tentativo di furto, i familiari – supportati anche dal personale dell'albergo – sono riusciti a bloccare momentaneamente l'intruso. Tuttavia, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è riuscito a divincolarsi e a fuggire.

Solo dopo la fuga la bambina ha trovato la forza di raccontare ai genitori la reale e drammatica natura dell'aggressione. La polizia ha fatto scattare subito le indagini: sono stati eseguiti i rilievi tecnici nella stanza per raccogliere tracce biologiche e sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Grazie a questi elementi, il ventisettenne è stato identificato e arrestato nel giro di poche ore. La piccola vittima è stata invece accompagnata d’urgenza al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia, dove i medici le hanno riscontrato un forte stato di shock traumatico

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