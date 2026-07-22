Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: "Bodycam? E loro hanno votato contro..."

"Quello che fa riflettere è che se verrà fatta e se sarà necessario fare giustizia lo sarà fatto grazie a quelle bodycam a cui la sinistra ha votato contro, perché io ricordo che le bodycam alle forze di polizia le ha volute fortemente il governo di centrodestra". A dirlo è il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenuto a Zona Bianca, su Rete 4. L'argomento al centro del dibattito è chiaramente la morte di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino 43enne che ha perso la vita durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna.

"Le bodycam - continua Toccalini - che hanno questi poliziotti, uno di questi in particolare sul petto, dicono tutto quello che è successo, non solo piccole frazioni di video, di momenti che magari sì possono essere brutti da vedere, che però ripercorrono un intero intervento, perché io voglio sottolineare una cosa: questi ragazzi delle forze dell'ordine, i due poliziotti, non sono intervenuti a caso su un passante prendendolo e scaraventando la terra".