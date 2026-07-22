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Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: "Bodycam? E loro hanno votato contro..."

mercoledì 22 luglio 2026
Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: "Bodycam? E loro hanno votato contro..."

2' di lettura

"Quello che fa riflettere è che se verrà fatta e se sarà necessario fare giustizia lo sarà fatto grazie a quelle bodycam a cui la sinistra ha votato contro, perché io ricordo che le bodycam alle forze di polizia le ha volute fortemente il governo di centrodestra". A dirlo è il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenuto a Zona Bianca, su Rete 4. L'argomento al centro del dibattito è chiaramente la morte di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino 43enne che ha perso la vita durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. 

"Le bodycam - continua Toccalini - che hanno questi poliziotti, uno di questi in particolare sul petto, dicono tutto quello che è successo, non solo piccole frazioni di video, di momenti che magari sì possono essere brutti da vedere, che però ripercorrono un intero intervento, perché io voglio sottolineare una cosa: questi ragazzi delle forze dell'ordine, i due poliziotti, non sono intervenuti a caso su un passante prendendolo e scaraventando la terra".

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"Sono stati chiamati perché un pluri pregiudicato stava dando in escandescenze, tra l'altro cercando di spaccare anche delle macchine da quello che leggevo e quindi hanno fatto semplicemente il loro lavoro, poi c'è stata evidentemente una tragedia e ribadisco che questo non lo vuole negare nessuno, ma da lì a poi vedere quello che stiamo vedendo ce ne passa eccome". 

Il deputato della Lega si riferisce alla guerriglia urbana che si è scatenata nella serata di ieri, 20 luglio, nel capoluogo emiliano. Il corteo dei manifestanti, sceso in piazza per protestare per la morte del 43enne, si è scontrato con le forze dell'ordine davanti alla prefettura: gli agenti sono intervenuti con gli sfollagente per alleggerire la pressione esercitata dai manifestanti. Negli scontri, inoltre, sono stati lanciate bottiglie, sferrati calci e successivamente anche scagliate bombe carta contro gli agenti.

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"Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile": Giorgia Meloni lo ha scritto su X a proposito della manife...

Sui fatti è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: "Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Nulla - ha proseguito Meloni - può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro. Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità". 

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