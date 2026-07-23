Bologna, il poliziotto ferito che inchioda Lepore: cosa ha fatto il sindaco dopo la guerriglia

Le dichiarazioni di Luca Calabrese, uno dei poliziotti rimasti feriti durante gli scontri avvenuti a Bologna il 20 luglio, riaccendono la polemica politica sul ruolo del sindaco Matteo Lepore. Il giovane agente, 22 anni, ha definito quanto accaduto una "guerriglia urbana" e ha espresso rammarico per il fatto che il primo cittadino non abbia rivolto alcun messaggio di scuse o vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri.

Ripercorrendo la manifestazione, Calabrese ha distinto tra i partecipanti che intendevano protestare pacificamente e i gruppi che, a suo dire, hanno trasformato il corteo in un episodio di violenza. L'agente ha parlato di lanci di oggetti, dell'azione di gruppi riconducibili ai centri sociali e del clima di forte ostilità nei confronti della polizia seguito alla morte di un cittadino marocchino deceduto dopo un fermo di polizia. Pur affrontando con rispetto quella vicenda, Calabrese ha sostenuto che nei confronti degli agenti si sia alimentato un clima di odio culminato negli scontri del 20 luglio.