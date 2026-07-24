Cilento, turisti morsi dai pesci: "Emorragie alle gambe, il quadro è grave"

Negli ultimi giorni, due episodi avvenuti lungo il litorale del Cilento hanno riportato l’attenzione sulla presenza di pesci potenzialmente pericolosi per i bagnanti. L’ultimo caso si è verificato a Palinuro, sulla spiaggia delle Saline, dove un turista di 76 anni è stato morso alla gamba mentre si trovava in acqua in un tratto di spiaggia libera. L’uomo è riuscito a tornare a riva, ma presentava una ferita profonda accompagnata da una significativa perdita di sangue. Determinante è stato l’intervento dei bagnini, che hanno prestato i primi soccorsi, arrestando l’emorragia e stabilizzando il ferito fino all’arrivo del personale sanitario, che ha poi completato le cure necessarie.

L’episodio di Palinuro segue di pochi giorni un caso analogo verificatosi a Pioppi, dove un altro turista era rimasto ferito dopo essere stato morso da un pesce durante un bagno in mare. Anche in quell’occasione è stato necessario l’intervento dei soccorritori per assistere la vittima.

Al momento non esistono conferme ufficiali sulla specie di pesce responsabile dei due attacchi, ma la successione ravvicinata degli episodi ha spinto le autorità a richiamare l’attenzione dei frequentatori delle spiagge. I bagnanti sono invitati a mantenere la massima prudenza, a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti di animali insoliti o situazioni anomale e, in caso di ferite riportate in mare, a raggiungere immediatamente la riva per ricevere assistenza dai bagnini o dal personale sanitario presente sul posto. Questo comportamento può risultare fondamentale per limitare le conseguenze di eventuali lesioni.