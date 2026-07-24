Andrea Sempio? Clamoroso: il mezzo litro d'acqua che può scagionarlo

Nella puntata del 23 luglio di Zona Bianca, il caso dell’omicidio di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con nuovi interrogativi sull’alibi di Andrea Sempio. Oltre ai dubbi già emersi in passato riguardo allo scontrino utilizzato per sostenere la sua versione dei fatti, il programma ha introdotto un nuovo elemento: la presunta sosta in un bar la mattina del delitto, dove Sempio avrebbe preso un caffè e bevuto dell’acqua.

Secondo quanto emerso durante la trasmissione, questo dettaglio non sarebbe mai stato riferito dallo stesso Sempio né ai suoi legali né agli inquirenti che si sono occupati del caso nel 2007 e negli anni successivi. L’informazione sarebbe invece emersa da una telefonata del 2022 tra Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il giornalista de Le Iene Alessandro De Giuseppe. Nel corso della conversazione, la donna avrebbe aggiunto il particolare della sosta al bar alla versione già nota dell’alibi, che comprendeva la visita a una libreria di Vigevano, risultata chiusa, e lo scontrino del parcheggio.