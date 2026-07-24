La politica in short

La vicesindaca di Livorno ha un nome che ci piace moltissimo, si chiama Libera, come questa rubrica, il femminile di questo giornale. E ha anche gambe strepitose, lo diciamo da donna a donna, con ammirazione e pure un pizzico d’invidia. Libera Camici, del Pd, con delega alle Pari Opportunità, è stata attaccata perché in una conferenza stampa si è presentata in short e, nonostante all’ordine del giorno ci fossero questioni importanti, a far discutere sono state le sue gambe.

Sui social le critiche sono degenerate in insulti sessisti e per questo solidarizziamo con la vicesindaca. Ha ragione quando dice che se un uomo avesse sfoggiato un paio di bermuda gli avrebbero soltanto fatto notare che era vestito in modo poco consono, mentre lei è stata travolta da una marea di parolacce dei soliti odiatori e soprattutto odiatrici (le più forbite l’hanno chiamata “svergognata”).