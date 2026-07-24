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Cagliari, "salutiamo questi turisti, si sono dimenticati di pagare il conto": la foto-scandalo

venerdì 24 luglio 2026
Cagliari, "salutiamo questi turisti, si sono dimenticati di pagare il conto": la foto-scandalo

1' di lettura

Umiliati con stile. A Capoterra, in provincia di Cagliari, una coppia di turisti ha deciso di andare via da un ristorante senza pagare dopo aver consumato un pasto completo. I proprietari del locale, non appena si sono accorti della fuga, hanno deciso di pubblicare sulla propria pagina Facebook la foto dei due furbetti, accompagnata dalla seguente didascalia: "Vorremmo salutare questi turisti che ieri si son dimenticati di pagare il conto". Semplicemente geniale. 

Il post ha immediatamente attirato l'attenzione di diversi utenti e si è trasformato in un piccolo caso locale. Sulla pagina del ristorante sono apparsi moltissimi messaggi di solidarietà, ma anche qualche insulto di troppo nei confronti della coppia di furbetti. Tanto che il locale ha dovuto limitare i commenti: "Ringraziamo tutti per l'immensa solidarietà e le condanne per questi comportamenti disonesti e irrispettosi. Però abbiamo ritenuto opportuno fermare i post e talune discussioni aspre che si stavano generando". 

L'episodio non rappresenta certo un caso isolato. Quella di alzarsi e abbandonare i locali senza pagare è una pratica ben più comune di quanto si possa immaginare. Soprattutto nei mesi estivi, quando nelle principali località turistiche il lavoro è tanto e, per il personale in sala, tenere d'occhio ogni singolo tavolo è piuttosto complicato. 

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