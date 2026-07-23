Cagliari, spara in testa alla moglie: si mette in auto e ammazza il fratello

Tragedia familiare all’alba di giovedì 23 luglio tra Solanas e Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano, dove un uomo di 42 anni è stato ucciso e una donna di 47 anni è rimasta gravemente ferita in una sparatoria. A sparare sarebbe stato un 39enne cagliaritano, che poco dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver colpito la moglie e il fratello.

Il primo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è avvenuto intorno alle 5.45 a Solanas, dove una donna è stata trovata ferita alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, è ricoverata in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, l’aggressore si sarebbe allontanato subito dopo l’accaduto a bordo della propria auto.

Poco dopo, alle 6.10, un secondo allarme ha portato i soccorritori in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove è stato trovato un uomo raggiunto da un proiettile al tronco. Per lui non c’è stato nulla da fare: il 42enne è morto sul colpo.

La svolta nelle indagini è arrivata pochi minuti più tardi, quando il 39enne, regolarmente autorizzato alla detenzione di armi, si è recato nella caserma dei carabinieri e ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo è stato arrestato e trasferito a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dei due episodi e il movente del gesto. Le prime ipotesi fanno riferimento a tensioni e profondi contrasti all’interno del nucleo familiare. I rilievi tecnici sui luoghi della sparatoria sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.