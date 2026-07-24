Lago Gerolotto, si tuffa e non riemerge: la tragica morte di un 15enne

Nella mattinata di oggi - venerdì 24 luglio - un ragazzo di quindici anni si è tuffato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, all'interno del Parco delle Cave di Brescia, e non è più riemerso. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della sorella che si era buttata insieme a lui. La ragazza è riuscita a tornare a riva e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, affiancati dalle altre squadre di soccorso.

Le ricerche, durate circa un'ora, si sono concluse con il recupero del corpo del ragazzo. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità. Il ragazzo, di origini pachistane, era nato e cresciuto a Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, i due fratelli erano arrivati in mattinata al laghetto per fare il bagno, nonostante viga il divieto di balneazione. Il 15enne, però, non sapeva nuotare e non è mai più tornato a riva.