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Lago Gerolotto, si tuffa e non riemerge: la tragica morte di un 15enne

venerdì 24 luglio 2026
Lago Gerolotto, si tuffa e non riemerge: la tragica morte di un 15enne

1' di lettura

Nella mattinata di oggi - venerdì 24 luglio - un ragazzo di quindici anni si è tuffato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, all'interno del Parco delle Cave di Brescia, e non è più riemerso. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della sorella che si era buttata insieme a lui. La ragazza è riuscita a tornare a riva e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, affiancati dalle altre squadre di soccorso. 

Le ricerche, durate circa un'ora, si sono concluse con il recupero del corpo del ragazzo. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità. Il ragazzo, di origini pachistane, era nato e cresciuto a Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, i due fratelli erano arrivati in mattinata al laghetto per fare il bagno, nonostante viga il divieto di balneazione. Il 15enne, però, non sapeva nuotare e non è mai più tornato a riva.

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Dopo il recupero, la salma del 15enne è stata affidata all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

Qualche giorno fa una storia molto simile si era verificata sul Lago di Como: una bambina di 10 anni si era tuffata in una zona dove la balneazione è vietata e non era più riemersa. 

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