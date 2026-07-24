Andrea Sempio, delirio in auto: "Alle 10 del mattino... sono alcolista adesso?"

A Zona Bianca, il programma televisivo di rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, si è tornati a parlare del caso del delitto di Garlasco. In particolare, il padrone di casa ha fatto sentire ai suoi telespettatori un audio - o meglio, la sua trascrizione - di Andrea Sempio in auto da solo il 12 febbraio 2017. Un discorso confuso, che però contribuisce a costruire un quadro psicologico del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

"Se tu dici quella mattina ero andato a Vigevano, che poi così... non c'è una ragione perché mi andava di farlo - si sente nell'audio di Sempio -. La cosa che...dicono: 'eh ma quella cosa qui non è normale'. Però ci sono delle cose che sono oggettive e delle cose che sono soggettive... quando andiamo nel soggettivo... ma vai a... vado in libreria... vai in libreria a fare? Preferisco andare in libreria che andare... alle dieci di mattina? Alle dieci di mattina? Alle dieci di mattina... cazz*** alle dieci del mattino. Allora ci sono delle risposte che ho dato ma perché poi mi esce il cinismo. Poi mi esce il sarcasmo... quando mi fa: 'Ah però'. Magari esce, magari va al bar o a fare un giro alle dieci del mattino. Vai al bar o vai al pub alle dieci di mattina. Alle dieci di mattina - ha concluso l'indagato -. Sono alcolista adesso?".