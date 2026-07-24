"Luca Esposito bruciato vivo": l'agghiacciante risultato dell'autopsia

Le indagini sulla morte di Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nella notte tra il 18 e il 19 luglio in una zona rurale di Eboli, hanno portato a nuovi elementi emersi dagli esami autoptici preliminari. Secondo quanto riportato, l'uomo potrebbe essere stato ancora vivo quando è stato appiccato il fuoco al suo corpo: nei polmoni sarebbero state trovate tracce di fumo, un dettaglio che suggerirebbe che Esposito stesse ancora respirando durante l'incendio.

L'autopsia avrebbe stabilito che la causa della morte è stata una "asfissia meccanica violenta", cioè un soffocamento. Gli investigatori ipotizzano quindi una dinamica particolarmente cruenta: il giornalista sarebbe stato aggredito e colpito con un oggetto contundente, poi soffocato e infine dato alle fiamme quando forse era ancora in vita. Gli accertamenti proseguiranno con la relazione definitiva dell'autopsia. Il telefono potrebbe contenere dati, immagini o documenti utili alle indagini. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo la vita privata di Esposito.