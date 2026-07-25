Chi salva i bagnini?

Una volta era un mito, ti strappava dalle onde e ti prendeva pure il cuore. Adesso il bagnino viene trattato come un rompiscatole, al massimo come un baby siytter. «Mio figlio è campione di nuoto, perché lo hai fischiato?», sul bagnasciuga si esibisce la migliore versione estiva del genitore che d’inverno sale in cattedra e contesta un brutto voto perché suo figlio è un genio e il prof non capisce niente.

Ieri Il Messaggero ha raccolto la denuncia degli assistenti di spiaggia che devono gestire bagnanti, soprattutto bambini e adolescenti, sempre più indisciplinati, irrispettosi dei divieti, incuranti delle bandiere rosse e sordi ai richiami. Loro si sbracciano dalla riva e sono pronti a rischiare la vita per salvare quella degli altri (ogni anno ci sono 60mila interventi di salvataggio) ma sembrano fantasmi in costume da bagno e lamentano di essere considerati come tate.

I genitori se ne stanno attaccati al cellulare sotto l’ombrellone, tanto c’è il bagnino... salvo poi avvicinarsi alla riva in assetto di guerra se al piccolo Michael Phelps viene chiesto di non superare la boa o di non tuffarsi nel mare forza nove. Qualcuno salvi i bagnini dai genitori-cozza.