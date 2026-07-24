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Andrea Sempio, la madre dimessa un mese dopo il tentato suicidio

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venerdì 24 luglio 2026
Andrea Sempio, la madre dimessa un mese dopo il tentato suicidio

2' di lettura

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata dimessa nei giorni scorsi dall'ospedale di Vigevano dopo quasi un mese di ricovero. La 66enne era stata portata d'urgenza in ospedale lo scorso 17 giugno a causa di un'intossicazione da farmaci tranquillanti. Un tentativo di suicidio, come spiegato poi dai legali della famiglia, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, autorizzati a diffondere la notizia.

In ospedale, la donna prima sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica e poi ricoverata nel reparto di rianimazione ma non in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dagli avvocati, la 66enne era arrivata in ospedale in stato confusionale ma rimanendo comunque sempre cosciente. Nei giorni successivi sarebbe poi stata trasferita nel reparto di Psichiatria. Prima della corsa al pronto soccorso, come sottolineato sempre dagli avvocati, la Ferrari aveva ricevuto tanti messaggi di odio sui social. L'esposizione mediatica della donna, infatti, è aumentata sempre di più dopo il coinvolgimento del figlio nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi.

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Nessun commento invece sulla notizia delle dimissioni dall'ospedale. Negli ultimi mesi, il nome della donna è emerso più volte nel racconto dell'inchiesta su Garlasco, soprattutto in riferimento allo scontrino rilasciato al parcheggio di piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, alle 10:18 del 13 agosto 2007, il giorno dell’omicidio della Poggi. Uno scontrino che secondo la 66enne era stato ritrovato dal marito e che lei aveva pensato di conservare. Un alibi per Andrea Sempio, poi messo in discussione dalla magistratura, dal momento che quel documento non proverebbe comunque l'effettiva presenza dell'indagato a Vigevano quel giorno.

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