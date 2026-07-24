Andrea Sempio, la madre dimessa un mese dopo il tentato suicidio

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata dimessa nei giorni scorsi dall'ospedale di Vigevano dopo quasi un mese di ricovero. La 66enne era stata portata d'urgenza in ospedale lo scorso 17 giugno a causa di un'intossicazione da farmaci tranquillanti. Un tentativo di suicidio, come spiegato poi dai legali della famiglia, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, autorizzati a diffondere la notizia.

In ospedale, la donna prima sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica e poi ricoverata nel reparto di rianimazione ma non in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dagli avvocati, la 66enne era arrivata in ospedale in stato confusionale ma rimanendo comunque sempre cosciente. Nei giorni successivi sarebbe poi stata trasferita nel reparto di Psichiatria. Prima della corsa al pronto soccorso, come sottolineato sempre dagli avvocati, la Ferrari aveva ricevuto tanti messaggi di odio sui social. L'esposizione mediatica della donna, infatti, è aumentata sempre di più dopo il coinvolgimento del figlio nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi.