Aereo Roma-Filadelfia, "odore sgradevole": schifo ad alta quota e atterraggio d'emergenza

Un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines, in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia, è stato dirottato sabato pomeriggio verso l'aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante il volo. La notizia, riferita su X dall'esperto di aviazione @XJonNYC, è stata poi rilanciata da diversi siti specializzati, tra cui Simple Flying.

Secondo quanto riferito, sabato scorso il volo AA719 era decollato da circa tre ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l'aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un'emergenza medica a bordo. Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri. In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un "odore sgradevole segnalato a bordo" e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato.