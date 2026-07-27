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Aereo Roma-Filadelfia, "odore sgradevole": schifo ad alta quota e atterraggio d'emergenza

lunedì 27 luglio 2026
Aereo Roma-Filadelfia, "odore sgradevole": schifo ad alta quota e atterraggio d'emergenza

1' di lettura

Un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines, in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia, è stato dirottato sabato pomeriggio verso l'aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante il volo. La notizia, riferita su X dall'esperto di aviazione @XJonNYC, è stata poi rilanciata da diversi siti specializzati, tra cui Simple Flying. 

Secondo quanto riferito, sabato scorso il volo AA719 era decollato da circa tre ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l'aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un'emergenza medica a bordo. Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri. In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un "odore sgradevole segnalato a bordo" e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato. 

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Il volo AA719 è partito da Roma intorno alle 12.40 ora locale di sabato 25 luglio, con destinazione Filadelfia (un viaggio di nove ore). I dati di tracciamento del volo, secondo Simple Flying, mostrano che il Boeing 787 ha deviato verso l'Irlanda circa tre ore dopo il decollo.

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