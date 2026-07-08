Istruttore di volo si suicida lanciandosi dall'aereo: la frase choc alla allieva prima di farla finita

In Argentina è accaduto un episodio drammatico e surreale. Un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, si è lanciato da un aereo in volo lasciando sola nella cabina di pilotaggio la sua allieva di 22 anni.Il fatto è avvenuto nella provincia di Córdoba a bordo di un piccolo Cessna C-150, a circa 250 metri di altitudine. L’uomo, prima di lanciarsi nel vuoto, avrebbe detto alla ragazza: «Sai cosa devi fare». Poi si è tolto le cuffie, ha messo da parte il cellulare e ha aperto la porta dell’aereo, impresa difficile a causa della pressione atmosferica.

La giovane, che già possedeva una licenza da pilota ma aveva poche ore di esperienza, ha mantenuto la calma. Ha immediatamente avvisato il personale di terra e è riuscita ad atterrare sana e salva.Il corpo senza vita di Bertazzo è stato ritrovato nella zona.

Secondo quanto riferito dal responsabile della scuola di volo Flying Parrot Cordoba, Eduardo Alvarez, l’istruttore si era rivolto a uno psichiatra per problemi personali, ma non aveva informato la compagnia aerea per cui lavorava.L’episodio ha sconvolto la comunità aeronautica locale. Le autorità stanno effettuando accertamenti sulle cause del gesto estremo dell’istruttore.