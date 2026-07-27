Bossetti, la testimone: "Lui e Yara già visti insieme". Il sospetto atroce della moglie Marita

Se sulla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio non sembrano esserci dubbi, ancora tutto da scoprire invece è quanto accadde la sera della scomparsa della 13enne e soprattutto quali fossero i rapporti tra la vittima e il suo carnefice, un carpentiere bergamasco. A processo ancora in corso, una testimone in aula disse: "Nel periodo di settembre vidi una ragazzina che saliva sull’auto grigia parcheggiata vicino alla mia, al volante c’era un uomo dagli occhi di ghiaccio. Era Bossetti".

Parole che, come si legge sul Corriere della Sera, sembrano essere state confermate oggi da un investigatore di allora: "L’idea, per molti di noi, è che il movente fosse da ricercare in una relazione, o in un adescamento, nato prima del giorno della scomparsa". I fatti risalgono al 26 novembre 2010 a Brembate Sopra. Mentre la svolta nella ricerca della ragazza arriva il 26 febbraio 2011, quando Yara viene trovata senza vita in un campo vicino alla zona industriale di Chignolo d’Isola, una decina di chilometri da Brembate Sopra. Sugli slip della 13enne, nonostante i mesi trascorsi, è stato trovato un Dna. Del materiale che si è rivelato fondamentale per inchiodare Bossetti.