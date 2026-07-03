Malpensa, tragedia sfiorata: volo Ryanair invaso dalle zanzare, spente tutte le luci. Poi il caos

Il volo Ryanair in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa in direzione Alicante, in Spagna, è decollato con tre ore di ritardo. Il motivo? Un'improvvisa invasione di zanzare all'interno della cabina che ha causato disagi ai passeggeri. Una tragedia sfiorata. "Una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell'aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile", ha spiegato un passeggero.

"Il personale ha spento le luci dell'aeromobile per tentare di placare la situazione - ha proseguito ancora il passeggero che ha documentato il racconto anche con alcune foto scattate col cellulare. Dopo circa mezz'ora è arrivata la decisione di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari". La scelta si è rivelata necessaria dopo che "una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara e la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia".