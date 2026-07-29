Ultima generazione, teppisti condannati ai lavori forzati (e a pagare i danni)

Questa volta i giudici non potevano essere più chiari nell’affermare la cultura contro la barbarie nazi-ambientalista di Ultima Generazione che nel blitz del 15 novembre 2023 si era scatenata sull’Arco della Pace di Parco Sempione, gettando della vernice arancione contro i basamenti e alcune colonne della struttura napoleonica: l’azione «degli imputati non può considerarsi direttamente funzionale all’affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali il diritto all’ambiente o il diritto alla salute, proprio perché la condotta posta in essere presuppone un ricorso generalizzato ad azioni eclatanti in grado di minare la libertà, come quella di salvaguardare e godere delle opere d’arte e del patrimonio culturale». Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza uscita dal Tribunale di Milano lo scorso maggio, che è costata una condanna a 4 mesi per sette attivisti del movimento ambientalista.

Oltre ai 4 mesi di reclusione e a mille euro di multa, gli imputati difesi dai legali Gilberto Pagani e Daniela Torro sono stati anche condannati a risarcire in solido per quasi 100mila euro la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, parte civile. Come si dà atto nelle motivazioni, per rimuovere la vernice dal monumento imbrattato era stato «necessario impiantare un cantiere, con la destinazione di 58mila euro di fondi ministeriali». E altri 40mila euro erano stati “reperiti” con un contratto di sponsorizzazione privata. Per un totale di danni da risarcire di oltre 97mila euro. Ovviamente, di carcere questi soggetti non ne faranno un minuto, visto che la giudice ha sospeso la pena subordinandola «alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività» per 4 mesi.