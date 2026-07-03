Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

Scintille tra Silvia Sardone e una rappresentante di Ultima Generazione. L'attivista è stata ospite a Zona Bianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. E si è presentata con un cartello che riportava un messaggio chiaro: "Chiedete scusa". "Ma chiediamo scusa ai nostri figli che stiamo condannando, a loro dobbiamo chiedere scusa", ha urlato l'ambientalista.

A quel punto la vicesegretaria della Lega è intervenuta per puntare il dito contro le proteste fuori luogo messe in scena dagli attivisti di Ultima Generazione. "Ma lei chiede scusa anche per quelle ambulanze che avete bloccato di persone che dovevano andare in ospedale - ha tuonato l'europarlamentare del Carroccio -. Chiede scusa anche a tutte le opere d'arte che avete imbrattate. Si deve vergognare signora, perché in quel modo lei non aiuta l'ambiente ma danneggia persone che devono andare al lavoro, in ospedale o a curarsi. E non credo - ha concluso la Sardone - che sia la soluzione ideale per il cambiamento climatico, se lo faccio proprio dire signora cara".