Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

Scintille tra Silvia Sardone e una rappresentante di Ultima Generazione. L'attivista è stata ospite a Zona Bianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. E si è presentata con un cartello che riportava un messaggio chiaro: "Chiedete scusa". "Ma chiediamo scusa ai nostri figli che stiamo condannando, a loro dobbiamo chiedere scusa", ha urlato l'ambientalista.
A quel punto la vicesegretaria della Lega è intervenuta per puntare il dito contro le proteste fuori luogo messe in scena dagli attivisti di Ultima Generazione. "Ma lei chiede scusa anche per quelle ambulanze che avete bloccato di persone che dovevano andare in ospedale - ha tuonato l'europarlamentare del Carroccio -. Chiede scusa anche a tutte le opere d'arte che avete imbrattate. Si deve vergognare signora, perché in quel modo lei non aiuta l'ambiente ma danneggia persone che devono andare al lavoro, in ospedale o a curarsi. E non credo - ha concluso la Sardone - che sia la soluzione ideale per il cambiamento climatico, se lo faccio proprio dire signora cara".
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Sotto al video del botta e risposta pubblicato su X in tanti si sono indignati con l'attivista: "Cosa avranno dentro la testa questi ecologisti, possibile che abbiano questa incapacità di non capire che se la prendono con chi non è colpevole, i colpevoli dei disastri se la godono inquinando a più non posso con industrie inquinanti potenti barche aerei privati e grandi ville", "Questa gente dovrebbe stare seduta in commissariato. Non in un salotto tv", "ma questa e fuori di testa cioè bloccare le persone che devono andare al ospedale a curarsi e la cosa giusta secondo questa matta".
❎ Ho detto alla rappresentante di Ultima Generazione che non è bloccando le strade o imbrattando le opere d'arte che si aiuta il nostro pianeta. Sono proprio ridicoli! pic.twitter.com/20726AZ9A1— Silvia Sardone (@SardoneSilvia) July 2, 2026