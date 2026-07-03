Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

di
Libero logo
venerdì 3 luglio 2026
Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

2' di lettura

Scintille tra Silvia Sardone e una rappresentante di Ultima Generazione. L'attivista è stata ospite a Zona Bianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. E si è presentata con un cartello che riportava un messaggio chiaro: "Chiedete scusa". "Ma chiediamo scusa ai nostri figli che stiamo condannando, a loro dobbiamo chiedere scusa", ha urlato l'ambientalista.

A quel punto la vicesegretaria della Lega è intervenuta per puntare il dito contro le proteste fuori luogo messe in scena dagli attivisti di Ultima Generazione. "Ma lei chiede scusa anche per quelle ambulanze che avete bloccato di persone che dovevano andare in ospedale - ha tuonato l'europarlamentare del Carroccio -. Chiede scusa anche a tutte le opere d'arte che avete imbrattate. Si deve vergognare signora, perché in quel modo lei non aiuta l'ambiente ma danneggia persone che devono andare al lavoro, in ospedale o a curarsi. E non credo - ha concluso la Sardone - che sia la soluzione ideale per il cambiamento climatico, se lo faccio proprio dire signora cara".

Silvia Sardone contro il velo integrale: "Vada a Islamabad". E gli islamici la trascinano in tribunale

La battaglia di Silvia Sardone contro il velo islamico, incessante, prosegue. La vicesegretaria leghista ha infatti film...

Sotto al video del botta e risposta pubblicato su X in tanti si sono indignati con l'attivista: "Cosa avranno dentro la testa questi ecologisti, possibile che abbiano questa incapacità di non capire che se la prendono con chi non è colpevole, i colpevoli dei disastri se la godono inquinando a più non posso con industrie inquinanti potenti barche aerei privati e grandi ville", "Questa gente dovrebbe stare seduta in commissariato. Non in un salotto tv", "ma questa e fuori di testa cioè bloccare le persone che devono andare al ospedale a curarsi e la cosa giusta secondo questa matta".

tag
ultima generazione
silvia sardone

L'europarlamentare nel mirino Islamici denunciano la Sardone: "Molesta le donne col velo"

La battaglia della leghista Silvia Sardone contro il velo integrale: "Vada a Islamabad". E gli islamici la trascinano in tribunale

Un video sconvolgente Milano, invasione islamica per l'Ashura: donne nei recinti, "ecco l'integrazione del Pd"

ti potrebbero interessare

In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

Redazione
Aldo Cazzullo surclassa Ulivieri: quote arabe in polizia, fino a dove si spinge

Aldo Cazzullo surclassa Ulivieri: quote arabe in polizia, fino a dove si spinge

Redazione
Garlasco, "una coincidenza suggestiva": Sempio e la mamma, il dettaglio sospetto

Garlasco, "una coincidenza suggestiva": Sempio e la mamma, il dettaglio sospetto

Monteleone, la foto degli islamici in spiaggia a Gaza manda in tilt Rai rossa e sinistra

Monteleone, la foto degli islamici in spiaggia a Gaza manda in tilt Rai rossa e sinistra

Redazione