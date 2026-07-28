Fakir, il nuovo video e la protesta: "Segreto istruttorio violato"

Spunta un nuovo video, tratto dalla bodycam di un poliziotto, della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino che ha perso la vita lo scorso 19 luglio durante un controllo delle forze dell'ordine al Pilastro a Bologna. Proprio sulla diffusione di questi filmati, però, l’avvocato dei familiari della vittima, Fabio Anselmo, ha chiesto "venga posto un argine". Lo ha fatto con un esposto in cui si invita la Procura a indagare su chi "infrange il segreto istruttorio danneggiando l’inchiesta" sulla morte dell'uomo. Per il legale, dunque, gli spezzoni di filmato pubblicati da tv e giornali vanno interpretati come una "evidente violazione del segreto istruttorio".

La protesta di Anselmo deriva anche dal fatto che quando lui stesso aveva chiesto alla Procura copia del video, l’istanza era stata rigettata, "trattandosi di atti acquisiti al fascicolo delle indagini e coperti da segreto investigativo". Il legale, come si legge su Repubblica, ha ricordato che le "immagini sono in possesso esclusivamente dell’autore della registrazione, che ha azionato la bodycam nel momento in cui esercitava le proprie funzioni come pubblico ufficiale". Di qui l'accusa: "La rivelazione non può che provenire dall’autore delle registrazioni oppure da chi ha la delega a fare le indagini". E infine un appello: "Basta alla spettacolarizzazione, basta a questi video che vengono spacciati per nuovi, quando non dicono nulla di nuovo rispetto a quello che già sappiamo".