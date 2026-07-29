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Guidonia, coltellate alla schiena di un passante "senza ragioni": orrore del tunisino

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mercoledì 29 luglio 2026
Guidonia, coltellate alla schiena di un passante "senza ragioni": orrore del tunisino

2' di lettura

Gli agenti della Questura di Roma, a conclusione di un'indagine lampo condotta sotto la direzione della Procura di Tivoli, hanno arrestato un 43enne tunisino, gravemente indiziato di tentato omicidio. L'attività investigativa è nata da un episodio consumatosi la sera del 9 luglio scorso, quando un uomo, originario di Tivoli, è stato colpito da un fendente mentre si trovava in compagnia della moglie e dei loro due figli a Villalba di Guidonia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina, diretti e coordinati dal Pm di Tivoli, la vittima, al momento dell'aggressione, si trovava in attesa all'esterno di un esercizio commerciale, mentre il resto della famiglia stava facendo compere all'interno.

La vittima sarebbe stata avvicinata alle spalle da uno straniero, che, senza alcun motivo apparente, lo ha colpito alla schiena con un coltello. È stata poi la stessa moglie della vittima ad allertare il Numero Unico di Emergenza per chiedere soccorso L'uomo, trasportato d'urgenza al pronto soccorso più vicino, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, riuscendo a superare la fase più critica. Le indagini degli investigatori romani si sono subito concentrate sull'analisi delle telecamere di zona e sulle descrizioni fornite da alcuni testimoni. Sono stati alcuni frame dei video acquisiti a consentire di ricostruire la dinamica del momento apicale dell'episodio delittuoso, catturando l'indagato nell'istante in cui, dopo aver estratto un coltello, ha colpito la vittima alla schiena.

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Il quadro indiziario raccolto a carico del 43enne tunisino è stato confermato nell'ordinanza del Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. È ora gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dall'aver agito per futili motivi. Sono stati gli stessi agenti della Squadra Mobile ad eseguire il provvedimento al termine dell'intensa attività di ricerche dell'indagato, che è stato rintracciato e bloccato, in un ultimo tentativo di fuga, in zona La Rustica. 

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