Fakir, Bologna devastata: gli indagati sono solo 12

La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir , il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.

Nel frattempo, prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir. In merito alla richiesta di affidare le indagini sul suo decesso ad un altro corpo di polizia, diverso dalla squadra Mobile, la Procura di Bologna fa sapere che "la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei Pm" che sono appunto "garanzia di terzietà delle indagini, che vengono seguite da un pool di magistrati", il pm Domenico Ambrosino e la Francesca Arienti, insieme alla procuratrice aggiunta Morena Plazzi. Proprio ieri, 28 luglio, il legale che assiste i familiari di Fakir, Fabio Anselmo, aveva fatto sapere di aver chiesto alla Procura "che gli accertamenti" sulla morte del 42enne marocchino, deceduto il 19 luglio durante un intervento della polizia, fossero "affidati a un altro corpo investigativo".