Mangiò formaggio a latte crudo: Mattia Maestri morto a 13 anni dopo 9 anni di coma

Era in stato vegetativo dal 2017 dopo avere mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da escherichia coli. Oggi Mattia Maestri, 13 anni, è morto. Lo ha annunciato il papà, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale rifiutando ogni risarcimento economico. "Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa", ha detto il padre che ha anche pubblicato un volume, 'La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato', recentemente presentato in Senato.