Ascoli e il vescovo che piega i vangeli all'antifascismo

Antifascismo nell’alto dei cieli, ma non c’è pace quaggiù. La pastasciutta antifascista di Ascoli, dello scorso 26 luglio, continua a far discutere. La specialità della casa è la polemica e quindi facciamo un riassunto delle puntate precedenti. L’Anpi locale insieme al Collettivo Caciara e al panificio l’Assalto ai forni di Lorenza Roiati aveva organizzato la spaghettata, inizialmente, presso la chiesa dei Frati, ma i malumori dei parrocchiani e del parroco keniota - di quest’ultimo in un primo momento - hanno costretto Gianpiero Palmieri, il vescovo ascolano, a indirizzare la l’evento alla parrocchia di San Marcello.

Così tra uno spaghetto e l’altro - l’usanza riporta alla memoria la distribuzione gratuita di pasta effettuata dalla famiglia Cervi, nel reggiano, il 25 luglio 1943 a seguito della notizia della caduta del regime fascista - è stata letta una lettera scritta dal prelato Palmieri che non ha potuto presenziare durante il pasto. E Avvenire sulle sue colonne ne ha pubblicato ampi stralci. «I cristiani non si dividono sull’antifascismo», esordisce così il presule nonché vicepresidente per l’Italia centrale della Cei. Quindi non solo in ginocchio al cospetto dell’Altissimo, ma per essere dei fedeli certificati serve avere in tasca la tessera dell’Anpi.