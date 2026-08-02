Garlasco, scoop del Tg1: "Stanno per essere depositate". Per Sempio si mette male?

Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco. Stando a quanto rivelato dal Tg1, gli inquirenti stanno per essere depositate quattro nuove consulenze contro Andrea Sempio. Si tratta di documenti che confermerebbero quanto sospettato dalla Procura di Pavia, ossia che sia proprio il 38enne l'assassino di Chiara Poggi. Ma non è tutto perché il conto alla rovescia è già partito, secondo alcune indiscrezioni, tutto dovrebbe essere concluso già entro la fine di questo mese di agosto.

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D'altronde, entro il 28 settembre la Procura dovrà chiudere formalmente le indagini preliminari, da lì si arriverà in maniera quasi certa al rinvio a giudizio. Nel frattempo il Garante della Privacy ha sanzionato con circa 60mila euro complessivi le trasmissioni tv 'Le Iene' e 'Zona Bianca' e ha ordinato la rimozione di alcune "immagini" da servizi sul delitto di Garlasco per aver mostrato in chiaro la "copiosa presenza di sangue sulle scale e il corpo" di Chiara Poggi e alcuni dettagli della "gamba del cadavere" della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007 in cui erano presenti "una ferita e dei lividi".

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