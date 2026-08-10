Chieti, vede il figlio litigare e lo difende: colpito da un pugno, è in gravi condizioni

Un uomo di 50 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato colpito con un pugno durante una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia. L’uomo, originario di Altino, sarebbe intervenuto per difendere il figlio, coinvolto in una discussione con un 19enne di Fossacesia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino, al termine di una serata trascorsa nei locali della movida, nei pressi del Supporter Beach. Secondo le prime ricostruzioni, il 50enne sarebbe stato informato della lite tra il figlio e il giovane, nata probabilmente per motivi banali. Arrivato sul posto, avrebbe cercato di separare i due ragazzi e di portare via il figlio.

Durante l’intervento, però, il 50enne sarebbe stato raggiunto da un violento pugno al volto. Il colpo lo avrebbe fatto cadere a terra, facendogli perdere immediatamente conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 di Atessa sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure.

L’uomo è stato trasportato in ospedale già intubato e successivamente trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Pescara, dove è tuttora ricoverato con prognosi riservata a causa di un grave trauma cranico commotivo.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Fossacesia e Ortona. Le testimonianze dei presenti e le immagini delle eventuali telecamere di sicurezza saranno fondamentali per chiarire la dinamica. Il 19enne è attualmente indagato per lesioni gravi, ma l’accusa potrebbe diventare più pesante se il 50enne non dovesse sopravvivere.