Garlasco, "per me Sempio è innocente": la bomba di De Rensis

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi (unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi), interviene a Zona Bianca e spiazza tutti. Dichiarando apertamente che Andrea Sempio, oggi indagato nella nuova inchiesta di Garlasco, per lui è innocente, chiarisce la sua vera priorità: non spostare le accuse su un altro, ma ottenere la revisione della posizione del proprio assistito."Per me Sempio è innocente", afferma. E aggiunge: "A me non interessa nulla di quello, a me interessa revisionare la posizione di Alberto Stasi con la mia collega". Il legale non liquida gli scritti attribuiti a Sempio risalenti agli anni del delitto, riconoscendo che meritano riflessione soprattutto in relazione all’età di chi li scrisse. Tuttavia traccia un confine netto: "Da questo alla colpevolezza c’è un oceano in mezzo".

Rifiuta di trasformare appunti o comportamenti in prova di colpevolezza, ricordando quanto accaduto al suo assistito nel 2007, quando gli furono appiccicate etichette come "il mostro", "il biondo senz’anima", "il fidanzato dagli occhi di ghiaccio"."Nel 2007 questo giochino qua è stato fatto con Alberto Stasi", sottolinea.

E si chiede: "Queste argomentazioni sociologiche perché non sono state fatte nel 2007?"De Rensis separa nettamente i piani. Non gli serve sostenere la colpevolezza di Sempio per contestare la condanna di Stasi. La sua strategia punta a dimostrare che il quadro probatorio contro il suo assistito non regge più alla luce delle nuove acquisizioni, consulenze e contraddizioni emerse sulla scena del crimine.