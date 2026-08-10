Scomuniche e accuse di satanismo: fra Chiesa e logge tre secoli di odio

L’inconciliabilità assoluta tra l’appartenenza alla Chiesa cattolica e la militanza tra i liberi muratori è contenuta nella bolla In eminenti apostolatus specula (Nell’eminente sede dell’apostolato) di papa Clemente XII, del 28 aprile 1738. È documentalmente il primo atto di condanna della massoneria e di scomunica per chi vi aderisce, poiché l’affiliazione è incompatibile con le leggi civili e canoniche, «affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovini la Vigna; ovvero affinché non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gli innocenti».

Il pontefice stabilì doversi «condannare e proibire in perpetuo» tutte le «Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi muratori». Nel 1751 Benedetto XIV con la bolla Providas Romanorum (Le provvide leggi dei romani pontefici) riprese quel testo integralmente, compresa la scomunica automatica senza alcuna dichiarazione da cui non si può essere assolti se non in punto di morte e solo per intervento papale. I massoni sono equiparati agli eretici e allo stesso modo sono combattuti dalla Chiesa e, se necessario, pure ricorrendo all’«aiuto del braccio secolare». Da allora sono stati molteplici gli interventi in argomento, poiché la massoneria è ritenuta inconciliabile per il suo considerare valide tutte le dottrine, per la concezione di un Grande architetto dell’universo che nell’impersonalità nega lo spirito del Dio dei cristiani, per il relativismo nella concezione della vita, per i riti segreti e il giuramento di fedeltà incondizionato alla comunità dei fratelli muratori e alle sue leggi che vincolerebbero la coscienza del buon cristiano e per l’insanabile contrapposizione tra fede e ragione. Leone XII, con la costituzione apostolica Quo graviora mala (Quanto più gravi) nel 1825 condanna con durezza massoneria e carboneria come malefiche, sovversive e cospiratorie, ordinando di tenersene lontani «come dalla faccia del serpente», e di evitare «attentamente i loro discorsi, che si diffondono come un cancro».