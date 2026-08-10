Meteo, addio caldo africano: freddo e temporali, quando arriva la svolta

La svolta meteo, con la fine dell'afa e l'arrivo di un'ondata climatica più fredda, è vicina. "Il caldo africano comincia a traballare", ha spiegato il meteorologo Mario Giuliacci in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Se tra oggi, lunedì 10, e domani, martedì 11 agosto, è previsto un nuovo picco delle temperature, successivamente il quadro dovrebbe cambiare. "Tra il 12, 13 e 14 le temperature saranno in calo sul Nord Italia e sulla regione Adriatica", mentre una nuova risalita potrebbe verificarsi tra il 15 e il 16 agosto, ha sottolineato l'esperto nelle sue previsioni.

La vera svolta, però, è attesa subito dopo Ferragosto. "Finalmente sembra che dopo il 17 l’anticiclone africano venga rispedito in patria", ha fatto sapere Giuliacci. Dunque, se fino al 15-16 agosto potranno ancora svilupparsi temporali di calore, dal 17 in poi, invece, l'arrivo di una perturbazione atlantica potrebbe portare con sé "numerosi temporali anche di forte intensità su quasi tutta l’Italia". Giuliacci, infine, ha messo in guardia dal definire questa come "l'estate più calda di sempre": "Aspettiamo, perché l’estate dal punto di vista climatico finisce il 31 agosto". E ancora: "Dire che sarà l’estate più calda di sempre mi sembra un po’ supponente da parte di chi lo dice".