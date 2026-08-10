Attentato a Ranucci, arrestato e portato in carcere Valter Lavitola

È stato arrestato e portato in carcere Valter Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Attentato risalente all'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare nei confronti dell'imprenditore ed ex giornalista-editore è stata emessa dal gip di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura - coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi - in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Lavitola si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo interrogatorio di garanzia.

Il faccendiere era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri. Mentre l'8 luglio era stato convocato in procura, ma lì aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee. L'inchiesta, inoltre, aveva portato già a fine giugno all'esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.