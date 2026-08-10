Attentato a Ranucci, arrestato e portato in carcere Valter Lavitola

È stato arrestato e portato in carcere Valter Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Attentato risalente all'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare nei confronti dell'imprenditore ed ex giornalista-editore è stata emessa dal gip di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura - coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi - in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Lavitola si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo interrogatorio di garanzia.
Il faccendiere era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri. Mentre l'8 luglio era stato convocato in procura, ma lì aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee. L'inchiesta, inoltre, aveva portato già a fine giugno all'esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.
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A rendere la vicenda ancora più delicata è il fatto che Lavitola e Ranucci sono amici. L'attentato risale alla sera del 16 ottobre 2025, quando sotto l’abitazione di Ranucci venne piazzato un ordigno. Fortunatamente, l’esplosione non provocò vittime. Al centro della ricostruzione. invece, c’è Gomes Clesio Tavares, che Lavitola ha conosciuto nel 2015, durante una comune detenzione nel carcere di Secondigliano a Napoli. Secondo l'accusa, Tavares sarebbe il tramite tra Lavitola e il commando che poi avrebbe materialmente agito. Ora, se i sospetti degli inquirenti venissero confermati, resterebbe da capire il movente dell'attentato.