Désirée Mariottini, la beffa: quanto avranno di risarcimento

Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda di Désirée Mariottini, la 16enne trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato di via dei Lucani, a Roma. Per la sua morte, la Cassazione ha confermato le condanne dei quattro imputati, con pene tra 18 e 26 anni e l’ergastolo per Yousef Salia, ritenuto responsabile dell’omicidio.

Rimaneva da stabilire il risarcimento alla famiglia. Salia, come riporta il Corriere, è infatti nullatenente e, secondo il Tribunale di Roma, "incapiente". La madre e la sorella di Désirée avevano chiesto allo Stato circa 900mila euro, facendo riferimento alle direttive europee che prevedono forme di tutela per le vittime di reati violenti quando il responsabile non può risarcire il danno.

La II sezione civile del Tribunale di Roma ha però respinto la richiesta, stabilendo che alla famiglia spetta l’indennizzo previsto dal Fondo del ministero dell’Interno: 25mila euro per la violenza sessuale e 50mila per l’omicidio, per un totale di 75mila euro.

Il giudice ha evidenziato la differenza tra risarcimento e indennizzo: il primo mira a compensare il danno subito, mentre il secondo ha una funzione riparatoria e non deve necessariamente corrispondere all’entità effettiva del danno. La somma, inoltre, dovrà essere divisa tra tutti gli aventi diritto, compreso il padre della ragazza.

I legali della famiglia hanno annunciato ricorso in appello, sostenendo che le direttive europee non siano state pienamente applicate e che la normativa italiana non sia ancora conforme ai principi dell’Ue. La questione sarà ora esaminata dalla Corte d’Appello di Roma.