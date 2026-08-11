Le cinque regole d'oro per non farsi rubare l'auto

In Italia vengono rubate ogni giorno circa 285 auto e 90 tra moto e motorini, per un totale di oltre 136mila veicoli sottratti ogni anno. Secondo i dati analizzati da Facile.it, l’Italia è al quarto posto in Europa per numero di furti di veicoli, con 231 episodi ogni 100mila abitanti, dietro Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Il fenomeno ha spinto sempre più automobilisti a proteggersi: il 24% ha una polizza contro il furto, contro il 14% del 2022.

A livello regionale, la Campania registra il maggior numero di auto rubate, con 26.445 episodi, seguita da Lazio e Sicilia. Il 45% dei furti complessivi avviene nel Sud, il 20% al Centro e il 16% nelle Isole. Per le moto il primato spetta al Lazio, seguito da Campania e Lombardia, mentre per i ciclomotori guidano Sicilia, Campania e Lombardia.

Per ridurre i rischi, Facile.it consiglia innanzitutto di scegliere parcheggi illuminati, frequentati e possibilmente videosorvegliati, evitando luoghi isolati. È inoltre importante non lasciare oggetti in vista nell’abitacolo, nemmeno di poco valore: ogni ora si verificano circa 12 furti su auto parcheggiate.

Il portale invita anche a non lasciare i finestrini aperti per contrastare il caldo e segnala il rischio della clonazione del telecomando. Quando possibile, è preferibile utilizzare la chiave e aggiungere dispositivi meccanici come bloccasterzo o blocca-pedali. In spiaggia, inoltre, è meglio non lasciare le chiavi incustodite. Infine, la polizza furto può coprire il veicolo anche dai danni provocati durante un tentativo di scasso. Il costo medio è di poco superiore a 108 euro.