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Le cinque regole d'oro per non farsi rubare l'auto

martedì 11 agosto 2026
Le cinque regole d'oro per non farsi rubare l'auto

2' di lettura

In Italia vengono rubate ogni giorno circa 285 auto e 90 tra moto e motorini, per un totale di oltre 136mila veicoli sottratti ogni anno. Secondo i dati analizzati da Facile.it, l’Italia è al quarto posto in Europa per numero di furti di veicoli, con 231 episodi ogni 100mila abitanti, dietro Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Il fenomeno ha spinto sempre più automobilisti a proteggersi: il 24% ha una polizza contro il furto, contro il 14% del 2022.

A livello regionale, la Campania registra il maggior numero di auto rubate, con 26.445 episodi, seguita da Lazio e Sicilia. Il 45% dei furti complessivi avviene nel Sud, il 20% al Centro e il 16% nelle Isole. Per le moto il primato spetta al Lazio, seguito da Campania e Lombardia, mentre per i ciclomotori guidano Sicilia, Campania e Lombardia.

Per ridurre i rischi, Facile.it consiglia innanzitutto di scegliere parcheggi illuminati, frequentati e possibilmente videosorvegliati, evitando luoghi isolati. È inoltre importante non lasciare oggetti in vista nell’abitacolo, nemmeno di poco valore: ogni ora si verificano circa 12 furti su auto parcheggiate.

Il portale invita anche a non lasciare i finestrini aperti per contrastare il caldo e segnala il rischio della clonazione del telecomando. Quando possibile, è preferibile utilizzare la chiave e aggiungere dispositivi meccanici come bloccasterzo o blocca-pedali. In spiaggia, inoltre, è meglio non lasciare le chiavi incustodite. Infine, la polizza furto può coprire il veicolo anche dai danni provocati durante un tentativo di scasso. Il costo medio è di poco superiore a 108 euro.

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furto

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