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"Sono cameriera da 18 anni: ecco i gesti dei clienti al ristorante che ci danno più fastidio"

martedì 11 agosto 2026
"Sono cameriera da 18 anni: ecco i gesti dei clienti al ristorante che ci danno più fastidio"

2' di lettura

Enrica, cameriera da 18 anni, ha raccolto oltre mille "mi piace" con un commento al video del ristorante Romolo al Porto di Anzio, nel quale il proprietario spiegava che lasciare una bottiglia vuota capovolta, con il collo verso il basso, è un gesto poco elegante nei confronti del personale di sala. Secondo Enrica, però, questo comportamento è "l'ultimo dei problemi".

Nel suo intervento, come riporta Leggo, ha elencato ciò che realmente rende difficile il lavoro dei camerieri: "Chi tratta il tavolo come fosse la sua scrivania di casa che quando arrivi non sai nemmeno dove appoggiare uno stuzzicadenti; chi quando devi mettere/togliere un piatto non toglie quei maledetti gomiti dal tavolone e ti fa fare il contorsionista; chi non rimette il tappo all'olio; chi fa in pezzi tappi di bottiglia o fazzoletti di carta; chi fa palline con la mollica; chi ti urla la sua ordinazione quando non è il suo turno e ti incasina; chi ti chiama per ordinare e poi non sa cosa diavolo vuole mangiare e ti fa perdere tempo; chi vuole fare due chiacchere con te quando è sabato sera e hai la sala tra piena; chi ti chiede lo sconto o lascia la mancia c**zo! E tante altre cosette...".

Tra i comportamenti più fastidiosi ci sono quindi i tavoli lasciati in disordine, i gomiti d’intralcio, gli oggetti fuori posto, le ordinazioni urlate, l’indecisione dei clienti e le richieste di conversazione nei momenti di maggiore affollamento. La conclusione di Enrica è netta: "La bottiglia girata è in fondo alla lista direi".

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