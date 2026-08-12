Neonata rapita ritrovata sull’A1 a Firenze: chi c'era in auto con lei

È stata ritrovata nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 la neonata di appena 10 giorni rapita domenica 9 agosto nella provincia di Caserta. La piccola, di nazionalità rumena, è stata individuata e messa in salvo nel pomeriggio del 10 agosto grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile di Caserta e Firenze e della Polizia Stradale. Dopo la denuncia della scomparsa, gli investigatori di Caserta, insieme al commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, hanno avviato immediatamente le ricerche. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l’automobile utilizzata per portare via la neonata e di ricostruirne gli spostamenti.

La vettura era diretta verso la Romania e, proprio grazie alla collaborazione tra gli investigatori delle diverse città, è stata localizzata mentre percorreva l’autostrada A1 nei pressi di Firenze. Gli agenti hanno quindi fermato il veicolo e trovato la bambina all’interno, mettendo fine alla fuga.

Con la neonata si trovava la nonna, anche lei di nazionalità rumena, che era già sottoposta agli arresti domiciliari. La donna è stata arrestata in flagranza per evasione e denunciata per sottrazione di incapace.La piccola, ora affidata ai servizi sociali, è stata riportata in sicurezza. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha così consentito di rintracciarla a poche ore dalla scomparsa e di bloccare il viaggio verso l’estero. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le circostanze del rapimento e le responsabilità della donna.