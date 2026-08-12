Poliziotto picchia un 92enne e gli ruba l'auto, poi la fuga finisce in dramma

Mattinata movimentata venerdì 7 agosto a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, dove un poliziotto di 56 anni è stato arrestato dopo una serie di episodi culminati in diversi incidenti e nell’aggressione di un anziano. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe inizialmente perso il controllo della propria automobile, finendo contro il cancello di un’abitazione in via Brentelle. Dopo l’impatto sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe raggiunto un’auto parcheggiata poco distante. Qui avrebbe aggredito un 92enne, trascinandolo fuori dall’abitacolo e colpendolo con alcuni pugni, per poi impossessarsi della sua vettura.

La fuga, tuttavia, sarebbe durata soltanto pochi metri. Alla guida dell’auto dell’anziano, il 56enne si sarebbe infatti schiantato contro un’altra automobile parcheggiata lungo la strada. Dopo il secondo incidente avrebbe abbandonato il mezzo e sarebbe fuggito a piedi in direzione di via Tre Ponti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e seguito le indicazioni sulla direzione presa dall’uomo. Poco dopo i militari lo hanno rintracciato proprio in via Tre Ponti.

Al momento dell’identificazione, il poliziotto, che si sarebbe qualificato come agente della Polizia di Stato, presentava una ferita alla testa e condizioni psicofisiche precarie. È stato arrestato in flagranza e messo a disposizione della Procura di Padova.