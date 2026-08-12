Poliziotto pestato in centro a Bologna: Lepore nella bufera

Un intervento per far cessare la musica ad alto volume si è trasformato in un’aggressione ai danni di un agente della Polizia locale. È accaduto nella notte in via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna, dove un operatore è stato colpito al volto con una violenta testata, riportando una frattura scomposta del setto nasale. Per lui la prognosi è di 25 giorni.

La pattuglia era intervenuta intorno alle 2.15, dopo una segnalazione per musica ad alto volume. Gli agenti avevano individuato un gruppo di persone riunite attorno a una cassa amplificata. Dopo un primo richiamo, il rumore era cessato, ma pochi minuti dopo la musica era ripartita. Gli operatori sono quindi tornati sul posto per contestare la violazione e sequestrare l’apparecchio.

Durante il controllo, due uomini, apparentemente in stato di alterazione alcolica, avrebbero assunto un atteggiamento provocatorio e ostile, rifiutandosi di collaborare. Quando uno dei due è stato invitato a salire sul mezzo di servizio, ha opposto resistenza, rivolto minacce e insulti agli agenti e infine colpito uno di loro con una testata.

L’uomo è stato immobilizzato e condotto in Questura. Dalle verifiche sono emersi precedenti penali per reati contro il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti. Arrestato per resistenza, violenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, è comparso davanti al giudice per la direttissima, che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

L’aggressione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona universitaria. Esponenti di Fratelli d’Italia e Lega hanno espresso solidarietà all’agente e chiesto maggiori controlli, un presidio della Polizia locale in piazza Verdi e la dotazione del taser agli operatori.