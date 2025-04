Puglia, la tragedia: schianto in auto, morte madre e figlia incinta

Una tragedia orribile sulle strade pugliesi nella serata di venerdì, dove un gravissimo incidente ha spezzato la vita di due donne, madre e figlia, lungo la provinciale che collega Andria a Bisceglie, nel tratto che attraversa il territorio di Trani. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 62 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, che era incinta al settimo mese. Coinvolti nello schianto anche altri due passeggeri, tutti trasportati in ospedale in condizioni critiche.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, le due donne viaggiavano su una delle due vetture – una Mazda o una Lancia – che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrata con l’altro mezzo. L’impatto è stato devastante, tanto che l’auto è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, finendo ribaltata tra le campagne circostanti.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118. Margherita, trovata in condizioni disperate, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’emergenza nel tentativo di salvare il bambino che portava in grembo. “Purtroppo, non c’è stato nulla da fare né per la madre né per il bambino”, hanno fatto sapere, costernati, i soccorritori.

La madre della giovane, Rosa Mastrototaro, è invece deceduta al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta. Ferito gravemente anche il marito della 62enne e padre di Margherita, che viaggiava con loro: al momento è ricoverato nel reparto di ortopedia dello stesso ospedale con una frattura al femore. “L’impatto è stato violentissimo: il veicolo è finito fuori strada, ribaltandosi nelle campagne adiacenti”. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità della tragedia.