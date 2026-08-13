"È in gravissime condizioni": sale sul cofano di un'auto, finisce in dramma

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dopo essere caduto dal cofano di un’auto a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze, il giovane sarebbe salito sul cofano di un’automobile. Il conducente avrebbe poi messo in movimento la vettura, percorrendo un tratto di strada con il ragazzo ancora sul cofano. A un certo punto il ventenne avrebbe perso l’equilibrio, cadendo violentemente sull’asfalto e battendo la testa. L’impatto gli avrebbe provocato un grave trauma cranico.

I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Mantova, che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasportato in ospedale. Qui è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. Le sue condizioni restano molto gravi.

Sulla dinamica esatta dell’accaduto stanno indagando i Carabinieri, che dovranno chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto successo.

L’episodio ricorda altri incidenti simili avvenuti recentemente. Nel giugno scorso, nel Bresciano, un 23enne aveva perso la vita dopo essere caduto dal cofano di un’auto. Un altro caso si era verificato a Esine nel settembre 2025, quando un giovane era precipitato dal tetto di un’auto durante una pericolosa sfida con amici, ispirata alla “planking challenge”.