Rimprovera bambina che da un calcio all'auto: pestata dai genitori

Una giovane donna di Rubiera, nel Reggiano, è stata aggredita da una coppia di coniugi dopo aver chiesto spiegazioni alla loro figlia, una bambina che aveva colpito con un calcio la sua auto parcheggiata. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di via Muratori.

La vittima si trovava all’interno della propria automobile quando ha sentito un forte colpo alla carrozzeria. Dopo essersi accorta che era stato provocato dal calcio della bambina, è scesa dal veicolo per chiedere spiegazioni e contattare i genitori. La situazione è però rapidamente degenerata: una ragazza presente sul posto avrebbe prima insultato e sputato contro la donna, mentre i genitori della bambina l’avrebbero successivamente spintonata e aggredita con calci e pugni, colpendola soprattutto alle gambe e al volto.

L’aggressione si è conclusa solo quando la vittima ha chiamato il 112, provocando l’intervento dei Carabinieri della stazione di Rubiera. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove i medici le hanno riscontrato traumi con una prognosi di cinque giorni. Le è stato inoltre prescritto l’utilizzo di un tutore all’avambraccio per dieci giorni.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato le indagini, riuscendo a identificare i due presunti responsabili e a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’uomo e la donna, entrambi 39enni, residenti a Rubiera e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di lesioni personali in concorso.