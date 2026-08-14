Monferrato, il catering sparisce la mattina delle nozze: "Ci siamo ribaltati col furgone"

Il catering sparisce la mattina delle nozze e il matrimonio si trasforma in un incubo. È successo a Bénédicte Maniere, fotografa francese che aveva scelto il Monferrato per sposare il suo compagno, Lorenz Schmid, sabato 1 agosto. Gli invitati, come si legge su La Stampa, erano un centinaio. Ma proprio la mattina del grande evento si scopre il peggio: niente cibo, niente bevande, niente camerieri, niente tavoli e sedie. Per il servizio poi venuto a mancare erano stati concordati 7.800 euro. E gli sposi avevano versato già l'acconto del 40%, poco più di 3mila euro.

"Il preventivo comprendeva il servizio completo per un massimo di cento persone, con aperitivo organizzato in più isole, portate, personale di sala, assistenza, pulizia, beverage, tovagliato, mise en place, tavoli e sedie", ha raccontato la donna al quotidiano torinese. La notte prima delle nozze, però, agli sposi sarebbero arrivati strani messaggi a proposito di un incidente stradale. "Ci siamo ribaltati col furgone vicino Nizza, siamo tutti in ospedale", avrebbero scritto i responsabili del catering intorno alle 2 del mattino. Tuttavia, la coppia, non sapendo se credere o meno alla storia dell'incidente, ha deciso di sporgere denuncia. A insospettirli una storia pubblicata su Instagram proprio dal numero uno del servizio alle 2.04, poco prima del presunto schianto.