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Verona, auto impazzita investe tre persone: un bimbo perde una gamba

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venerdì 14 agosto 2026
Verona, auto impazzita investe tre persone: un bimbo perde una gamba

1' di lettura

È stato sottoposto all'amputazione di un piede il bambino di 7 anni che questa mattina a Cerea, nel Veronese, è stato travolto da un'auto sul marciapiede. La macchina ha perso il controllo, investendo il piccolo e altre due persone, un padre e il figlio di 3 anni, rimasti a loro volta feriti, ma non in gravi condizioni. Lo confermano dal Suem 118 di Verona.

Il bimbo di 7 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento a Verona, ma i traumi subiti nello schiacciamento contro l'auto erano troppi gravi e i medici sono stati costretti a intervenire amputandogli il piede. Il piccolo paziente ha riportato gravi ferite al femore destro e contusioni a una coscia. Trauma facciale, invece, per il bambino di 3 anni e un trauma lombare per il padre. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale "Mater Salutis" di Legnago (Verona), dove è stata trasportata anche la conducente dell'auto, una donna residente nel comune ceretano, colpita da un attacco d'ansia.

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Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale di Cerea e dei Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti, la conducente dell'auto sarà sottoposta agli esami per accertare le sue condizioni psicofisiche e per lei si ipotizza il reato di lesioni gravissime. 

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