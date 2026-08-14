Verona, auto impazzita investe tre persone: un bimbo perde una gamba

È stato sottoposto all'amputazione di un piede il bambino di 7 anni che questa mattina a Cerea, nel Veronese, è stato travolto da un'auto sul marciapiede. La macchina ha perso il controllo, investendo il piccolo e altre due persone, un padre e il figlio di 3 anni, rimasti a loro volta feriti, ma non in gravi condizioni. Lo confermano dal Suem 118 di Verona.

Il bimbo di 7 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento a Verona, ma i traumi subiti nello schiacciamento contro l'auto erano troppi gravi e i medici sono stati costretti a intervenire amputandogli il piede. Il piccolo paziente ha riportato gravi ferite al femore destro e contusioni a una coscia. Trauma facciale, invece, per il bambino di 3 anni e un trauma lombare per il padre. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale "Mater Salutis" di Legnago (Verona), dove è stata trasportata anche la conducente dell'auto, una donna residente nel comune ceretano, colpita da un attacco d'ansia.