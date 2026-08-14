Garlasco, l'affondo di Bernardini De Pace: "Perché nessuno ne parla?"

A Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, è stata ospite Annamaria Berardini De Pace. L'avvocato ha parlato del caso del delitto di Garlasco. E si è chiesta come fosse possibile che nessuno parli della bici nera, nonostante in tanti abbiano segnalato quel dettaglio.

"No, ma è una follia. Se ne parla da anni. Tutti hanno detto che hanno visto una bici da donna nera. Perché si va a discutere su una bici da uomo bordeaux. E perché si tira fuori lo scambio dei pedali? Cioè c'è una malignità nel provocare queste situazioni che è terribile. Tra l'altro io volevo tornare un momento al dolore della famiglia Poggi. Oggi sarà grande come forse più di allora. E io lo rispetto perché i genitori che perdono un figlio hanno il dolore più grande che si possa immaginare nella vita".