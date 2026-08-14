Garlasco, l'affondo di Bernardini De Pace: "Perché nessuno ne parla?"

A Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, è stata ospite Annamaria Berardini De Pace. L'avvocato ha parlato del caso del delitto di Garlasco. E si è chiesta come fosse possibile che nessuno parli della bici nera, nonostante in tanti abbiano segnalato quel dettaglio.
"No, ma è una follia. Se ne parla da anni. Tutti hanno detto che hanno visto una bici da donna nera. Perché si va a discutere su una bici da uomo bordeaux. E perché si tira fuori lo scambio dei pedali? Cioè c'è una malignità nel provocare queste situazioni che è terribile. Tra l'altro io volevo tornare un momento al dolore della famiglia Poggi. Oggi sarà grande come forse più di allora. E io lo rispetto perché i genitori che perdono un figlio hanno il dolore più grande che si possa immaginare nella vita".
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E ancora: "Però io penso anche ancora oggi al dolore di Alberto Stasi che ha perso la donna della sua vita che amava veramente. E si è trovato a doversi difendere da una cosa che non ha fatto. Quindi accusato, sentendosi chiamare assassino, sentendosi condannare, è stato in carcere... io non riesco a immaginare un dolore più grande di quello di Stasi. E non vedo l'ora che ci sia anche la revisione oltre al fatto che ormai tutti siamo convinti che è innocente".
Bernardini De Pace: "Non riesco a immaginare un dolore più grande di quello di Stasi"#zonabianca pic.twitter.com/8MNe5xzgTV— Zona Bianca (@zona_bianca) August 13, 2026