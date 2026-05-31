Toscana, matrimonio da incubo: auto ferma, nomi sbagliati, poi tutti in ospedale

Un matrimonio iniziato male, finito ancor peggio. A Grosseto, una giornata pagata ben 25mila euro, si è conclusa con una sentenza di condanna per la società organizzatrice dell'evento. Tutto ha inizio nel 2022, quando una coppia proveniente dall'Australia ha deciso di delegare l'organizzazione del loro matrimonio, in Toscana, a una società di Grosseto. Dopo aver versato 25mila euro i preparativi sono iniziati: prima la location per la cerimonia, poi il catering e l'illuminazione, fino anche al bouquet della sposa. Di tutto questo si è occupato proprio la società.

Il giorno del grande evento, però, l'amara sorpresa: il mazzo di fiori e la coroncina della sposa sono stati realizzati in modo sciatto e con fiori non freschi. Più singolare - scrive il Corriere Fiorentino - è il passaggio nel libretto della liturgia, durante la cerimonia, in cui sono stati segnati i nomi sbagliati per gli sposi. Poi la macchina che doveva condurre la sposa alla location non partiva e gli ospiti sono stati costretti a spingerla.