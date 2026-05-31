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Toscana, matrimonio da incubo: auto ferma, nomi sbagliati, poi tutti in ospedale

domenica 31 maggio 2026
Toscana, matrimonio da incubo: auto ferma, nomi sbagliati, poi tutti in ospedale

2' di lettura

Un matrimonio iniziato male, finito ancor peggio. A Grosseto, una giornata pagata ben 25mila euro, si è conclusa con una sentenza di condanna per la società organizzatrice dell'evento. Tutto ha inizio nel 2022, quando una coppia proveniente dall'Australia ha deciso di delegare l'organizzazione del loro matrimonio, in Toscana, a una società di Grosseto. Dopo aver versato 25mila euro i preparativi sono iniziati: prima la location per la cerimonia, poi il catering e l'illuminazione, fino anche al bouquet della sposa. Di tutto questo si è occupato proprio la società.

Il giorno del grande evento, però, l'amara sorpresa: il mazzo di fiori e la coroncina della sposa sono stati realizzati in modo sciatto e con fiori non freschi. Più singolare - scrive il Corriere Fiorentino - è il passaggio nel libretto della liturgia, durante la cerimonia, in cui sono stati segnati i nomi sbagliati per gli sposi. Poi la macchina che doveva condurre la sposa alla location non partiva e gli ospiti sono stati costretti a spingerla. 

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Finita qui? Niente affatto. Sul posto mancava il catering, così come i bicchieri. E la torta nuziale? Più piccola di quanto sarebbe dovuta essere, tanto che alcuni invitati non hanno neanche potuto assaggiarla. I momenti di festa e ballo successivi non sono stati fotografati. E ancora: una delle invitate, incinta di sei mesi, è caduta in piscina insieme ad altri a causa di un'intercapedine non segnalata ed è finita in ospedale. Da qui la denuncia e la condanna nei confronti della società, che ora dovrà sborsare 19mila euro per risarcire i due sposini.

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