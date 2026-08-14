Matera, 18enne marocchino molesta due donne in spiaggia: finisce malissimo

Violenza sessuale ai danni di due donne e tentato furto: queste le accuse con cui è stato arrestato un giovane di 18 anni, di origini marocchine, È successo a Policoro, in provincia di Matera. Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo grazie alla "segnalazione di un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, che all'interno di uno stabilimento balneare - come si legge in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - aveva poco prima subito il tentativo di furto di una collana in oro che portava al collo, indicando un giovane. Il poliziotto, riuscito ad impedire il furto, seguiva gli spostamenti del 18enne e di un altro soggetto che era in sua compagnia, informando e mantenendosi in contatto con il personale della Squadra Mobile".

Successivamente "due giovani donne segnalavano agli agenti che proprio uno dei due ragazzi si era reso responsabile di condotte di natura sessuale avvenute poco prima, fornendo accurate descrizioni sull'abbigliamento indossato e sulle caratteristiche fisionomiche dell'autore". In seguito, gli investigatori sono riusciti a bloccare il giovane. E gli accertamenti "hanno permesso di ricostruire due distinti episodi di violenza sessuale e a individuare nel 18enne il presunto autore". Secondo quanto denunciato e ricostruito dagli inquirenti, il giovane si sarebbe dapprima avvicinato ad una ragazza che dormiva su un lettino in spiaggia, compiendo abusi e molestie. Poco dopo, avrebbe avvicinato un'altra giovane, che riposava su un lettino insieme al fidanzato, molestandola".