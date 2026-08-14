Ranucci, Tavares: "Pronto a tornare, ma non posso dire quando"

Clesio Tavares, destinatario con Valter Lavitola di una ordinanza di custodia cautelare per l'attentato a Sigfrido Ranucci, ai microfoni del Tg1 delle 20 ha detto di essere pronto a tornare in Italia: "Non posso dire quando. Pure se tutti mi dicono di no, però io sono testardo. Dicono che all'aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare".

Tavares, poi, ha detto di non credere che l'amico abbia scaricato in parte su di lui la responsabilità di quanto accaduto: "Il legame con Lavitola va oltre il lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui, non mi ha mai fatto niente di male". E ancora: "È quello che dite voi, io non sono sicuro, io non ci credo". Infine, ha aggiunto che lunedì incontrerà un legale e ha garantito di essere pronto a tornare "prestissimo".