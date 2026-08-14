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Ranucci, Tavares: "Pronto a tornare, ma non posso dire quando"

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venerdì 14 agosto 2026
Ranucci, Tavares: "Pronto a tornare, ma non posso dire quando"

1' di lettura

Clesio Tavares, destinatario con Valter Lavitola di una ordinanza di custodia cautelare per l'attentato a Sigfrido Ranucci, ai microfoni del Tg1 delle 20 ha detto di essere pronto a tornare in Italia: "Non posso dire quando. Pure se tutti mi dicono di no, però io sono testardo. Dicono che all'aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare". 

Tavares, poi, ha detto di non credere che l'amico abbia scaricato in parte su di lui la responsabilità di quanto accaduto: "Il legame con Lavitola va oltre il lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui, non mi ha mai fatto niente di male". E ancora: "È quello che dite voi, io non sono sicuro, io non ci credo". Infine, ha aggiunto che lunedì incontrerà un legale e ha garantito di essere pronto a tornare "prestissimo". 

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Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni dalle carte dell'indagine della Dda di piazzale Clodio, il conduttore di Report avrebbe conosciuto Tavares, factotum di Valter Lavitola e ricercato per l'attentato, almeno dal 2022. Agli atti c'è anche una foto che ritrae i tre nel 2022. Inoltre vengono citate delle intercettazioni in cui il giornalista, nell'ottobre del 2024, scrive a Lavitola spiegando di trovarsi "in difficoltà su tutto" ma che "sarebbe andato avanti". E alla domanda di Lavitola se potesse essergli utile in qualche modo, il giornalista rispondeva con una battuta: "Mi dovresti prestare Gomes" suscitando "l'ilarità di Lavitola".

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